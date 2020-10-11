#صلاح_بدرالدين انحراف الأحزاب الكردية السورية الراهنة ( خمسون حزبا ) لاتقتصر على الجوانب الفكرية والسياسية والثقافية بل تتعداها الى جوانب أخرى مثل قراءة تاريخ الحركة الكردية وتفسيره ودور الأفراد في تسطير ذلك التاريخ لذلك فان التصدي لهذا الانحراف الأخطر ( التزييف ) واجب كل المثقفين خصوصا الاختصاصيون منهم أو المتابعون .
جنبا الى جنب التشويه المتعمد لتاريخ سوريا وكردها من جانب النظم الحاكمة طوال عقود يح ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاء لتاريخ حركتنا - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاء لتاريخ حركتنا - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).