من آداب الحوار - محيي الدين محروس

2020/10/11 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس من طبيعة الإنسان أنه كائن اجتماعي.



فالتواصل مع الإنسان الآخر يسكن في طبيعته.



ويحتاج إلى تطوير هذه الثقافة بغض النظر عن موضوع الحوار إن كان ثقافياً أو سياسياً أو في أي موضوعٍ آخر.



وهذا ما تؤكده المؤتمرات العلمية والثقافية في مختلف دول العالم، وعلى مستوى المؤتمرات الدولية.



ومن فوائد الحوارات هو تبادل المعلومات المختلفة، والتعرف على وجهات النظر المختلفة، وبذلك يستطيع الإنسان أن يطور نفسه، وأن ......





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