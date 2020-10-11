2020/10/11 | 20:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]بدأ ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد دعم خطة لإجراء تغييرات جذرية على هيكل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتتضمن إعطاء الأندية الكبرى المزيد من النفوذ وتقليص عدد فرق المسابقة إلى 18 فريقا، وإلغاء كأس رابطة المحترفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول ومانشستر يونايتد يدعمان خطة تغييرات جذرية للدوري الإنجليزي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول ومانشستر يونايتد يدعمان خطة تغييرات جذرية للدوري الإنجليزي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).