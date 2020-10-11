"بوابة لعودة النازحين".. لماذا تعترض ميليشيا عراقية على اتفاق سنجار؟

2020/10/11 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل خاص، بدت ميليشيا العصائب العراقية مستاءة أكثر من غيرها من الميليشيات وفصائل الحشد الشعبي من اتفاق سنجار "التاريخي" كما تصفه الحكومة العراقية، والذي تضمن فقرة تحدثت عن إخراج "الجماعات المسلحة" من القضاء الذي يعيش فيه الإيزيديون والذي شهد مجازر بحقهم نفذها تنظيم داعش.

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