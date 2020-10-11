2020/10/11 | 20:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي عضو المحكمة الاتحادية، القاضي، عبود التميمي، الأحد، إثر مرض عضال.

وذكرت الوكالة الرسمية في نبأ أوردته وتابعه "ناس" (11 تشرين الأول 2020) أن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى أحد أعضائها القاضي عبود التميمي الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة عضو المحكمة الاتحادية عبود التميمي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة عضو المحكمة الاتحادية عبود التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).