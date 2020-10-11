السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أوائل نيسان

2020/10/11 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في السعودية

اليوم الأحد عن تسجيل أدنى حصيلة إصابات

بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ

أكثر من ستة أشهر.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، في

تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي

الفيرو

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