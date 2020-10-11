ترامب: لم أعد أشكل خطرا

2020/10/11 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه

لم يعد مصابا بفيروس كورونا، فيما أكد

طبيب البيت الأبيض أن الرئيس لم يعد

مصدرا لانتقال العدوى.

وصرح ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة

"فوكس نيوز" اليوم الأحد، بأن ا

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