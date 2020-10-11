2020/10/11 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..حقق الإسباني رافايل نادال لقبه العشرين في البطولات الكبرى معادلاً الرقم القياسي الذي يملكه السويسري روجيه فيدرر، بفوزه الأحد بلقبه الثالث عشر في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب بنتيجة هائلة على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 6-صفر، 6-2 و7-5.وأحرز نادال المصنف ثانياً لقبه الرابع توالياً وفوزه المئة على ملاعب رولان غاروس مقابل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادال يحقق لقبه الـ13 في الرولان غاروس بالفوز على ديوكوفيتش) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادال يحقق لقبه الـ13 في الرولان غاروس بالفوز على ديوكوفيتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).