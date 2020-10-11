اغلاق عشرات القرى والبلدات اللبنانية مع اقفال الحانات والملاهي الليلة

2020/10/11 | 20:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأحد، فرض تدابير عزل على 169 قرية وبلدة، بينها العشرات التي كانت أقفلت تماماً لثمانية أيام، لمواجهة انتشار فيروس كورونا مع تسجيل معدلات قياسية خلال الأسابيع الماضية.وقررت السلطات اللبنانية أيضاً إقفال الحانات والملاهي والمراقص الليلية في كامل البلاد “حتى إشعار آخر”، مع تعذّر فرض إغلاق عام في البلاد التي […]

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