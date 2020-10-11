2020/10/11 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…

كشف دائرة صحة ديالى، الاحد، عن مصرع واصابة نحو 3 الاف مدني بحوادث الطرق خلال العام الجاري.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ /المعلومة/، إن “حوادث الطرق في ديالى خلال العام الجاري كانت مرتفعة من خلال الارقام المسجلة رسميا”، لافتا الى “مصرع 83 مدني واصابة 2900 حتى الان”.

واضاف، ان “العديد من المصابين خرجوا بعاهات مستديمة”، مبينا ان “العديد من الطرق كانت معدلات الحوادث فيها مرتفعة جدا وخاصة طريق كركوك- بغداد المار بالمحافظة”.

من جانبه، اشار مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي الى ان “قراءة مبسطة لضحايا حوادث الطرق في ديالى خلال العام الجاري تظهر بما لايقبل الشك بان سبب الموت الاول في المحافظة وتخطت ارقام ضحاياها ما يسقط بسبب رصاصات وعبوات الارهاب بالاضافة الى الجرائم الجنائية بمختلف دوافعها”.

واضاف مهدي، ان “معدلات ضحايا الحوادث مرعبة سنويا في ديالى خاصة في ظل وجود طرق للموت نظرا لكثرة الحوادث التي اصبحت لعنة تطارد المسافرين”، لافتا الى ان “الطرق في المحافظة تحتاج الى خارطة انقاذ حقيقة من خلال الصيانة والتاهيل لايقاف نزيف الدماء”.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: ضحايا حوادث الطرق بلغت نحو 3 الاف حتى الان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: ضحايا حوادث الطرق بلغت نحو 3 الاف حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).