2020/10/11 | 20:15 - المصدر: عين العراق

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عمليات البصرة تعلن عودة "الوعد الصادق" لحصر السلاح بيد الدولة

أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، عن عودة علميات الوعد الصادق الخاصة بمطاردة المطلوبين وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة.

واعلنت القيادة في موتمر أمني موسع عقد مساء اليوم بحضور جميع القيادات الامنية في المحافظة، إنه تم "وضع خطط جديدة ومستحدثة للبحث عن السلاح المنفلت ومطاردة المطلوبين وفق أوامر قضائية وجنائية".

وقال قائد عمليات البصرة اكرم صدام مندف خلال المؤتمر، "اكدنا في بيان سابق على عودة عمليات مطاردة المطلوبين للقضاء وحصر السلاح بيد الدولة بعد الزيارة الاربعينية واعتقد أن الوقت قد حان لعودة هذه العمليات التي انطلقت موخراً في عموم محافظة البصرة".

واكد مندف ان "جميع القطعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية سيكون لها فرصة المشاركة في العمليات ألتي ستشهدها المحافظة".

ووجه مدنف، في السابع عشر من أيلول الماضي، بإيقاف عمليات "الوعد الصادق" بسبب توجه أبناء البصرة لإحياء مراسم زيارة الأربعينية.

وانطلقت هذه العمليات مطلع ايلول الماضي، حيث اسفرت عن ضبط عدد من الاسلحة وايقاف متهمين بجرائم متفرقة.

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