مشاورات بين 19 دولة أوروبية حول إصدار “يورو رقمي”

2020/10/11 | 20:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن استعداده لإطلاق مشاورات عامة واختبارات غدا الاثنين، سعيا للبت في إطلاق “يورو رقمي” في دول العملة الموحدة الـ19.

وتأتي الخطوة في وقت يسرع فيه تفشي (كوفيد-19) في التخلي عن الأوراق النقدية، بينما يراقب صانعو السياسة بقلق صعود عملات خاصة مشفّرة على غرار “بيتكوين”.

وسيكون اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، يكفلها البنك المركزي الأوروبي.

وستسمح لأول مرة، للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي، ما يشكل طريقة أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس، أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرض للسرقة أو الضياع.

وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في “محفظة رقمية” مثلا، من شأنها أن تسمح للأفراد والشركات القيام بعمليات الدفع اليومية بطريقة سريعة وسهلة وآمنة.

وأكد البنك أن “اليورو الرقمي سيكون مكملا للنقود ولن يحل محلها، ويمكن إصدار أو تحويل المبالغ الرقمية باستخدام تقنية سجلات الحسابات المعروفة ببلوك تشين، وهي قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها، تعتمدها العملات المشفرة”.



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