الصحة توجه نداءً للمواطنين وتحسم موقف ’’حظر التجوال’’

2020/10/11 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الأحد، 11 تشرين الأول، 2020، نداء إلى الموطنين يحثهم فيه على الالتزام بلبس الكمامة.

وقال البدر في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة تدعو المواطنين الى ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ".

وأكد البدر "عدم فرض حظر التجوال".

ونفى مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الامير الحلفي، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، اتخاذ أي إجراء أو قرار بعودة الحظر حاليا نتيجة جائحة كورونا.وقال الحلفي في تصريح صحفي، إنه "لا فائدة من إعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".وبين، أن "عودة انتشار الفيروس في العديد من الدول العربية والاجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة الموجة الجديدة للفيروس، وان تصاعد معدل الاصابات والوفيات في اوروبا يعد مؤشراً خطيرا ينذرنا بقدوم موجة موسمية جديدة".وأشار إلى أن "الحل هو الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وخاصة التباعد الاجتماعي، علما أن 20% من العراقيين فقط هم من يرتدون الكمامات".ولفت إلى أن "الوزارة مستعدة لمواجهة الوباء من خلال زيادة عدد الاسرة المخصصة للمصابين بكورونا الى 9000 سرير، وتوفير اجهزة التنفس الاصطناعي والمستلزمات العلاجية، علما ان في العراق اكثر من 50 مختبرا تعمل على الكشف عن الفيروس".وأمس السبت، سجلت وزارة الصحة العراقية عدد حالات شفاء يفوق عدد الإصابات بمستوى الضعف، لأول مرة منذ أشهر.وأكدت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم، أنها "سجلت 55 حالة وفاة و2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلهما 4233 حالة تعافٍ".

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