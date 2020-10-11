الاعلان عن وفاة عضو بالمحكمة الاتحادية العليا

2020/10/11 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت عائلة، عضو المحكمة الاتحادية، القاضي ‏عبود صالح التميمي، اليوم الاحد، وفاة الأخير مساء اليوم. وكتب الشيخ محمد باقر بن خميس ال سهيل التميمي، وهو من اقارب عضو المحكمة الاتحادية العليا، في منشور عبر منصته بـ"فيسبوك"، إنه "ننعى اليكم رحيل احد ‏فرسان القضاء العراقي المشهود لهم بالمهنية والكفاءة والوطنية حيث انتقل الى جوار ربه‎ ‎،‎ ‎القاضي عبود صالح التميمي، ‎عضو ‏المحكمة الاتحادية العليا‎ ‎‏".‏واضاف أن "التميمي توفي بعد عمر طويل قضاه بأحقاق الحق".‏

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