الداخلية تسجل انخفاضاً في معدلات الجريمة خلال الشهرين الماضيين

2020/10/11 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2020)، تنسيقها مع عمليات بغداد لتقليل عدد السيطرات في العاصمة

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع عمليات بغداد بالاعتماد على الجهد الاستخباري، مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت خطوات باتجاه بناء الأمن المجتمعي ورفع مستوى الكفاءة والأداء لأجهزة الداخلية.





كما لفت معن إلى تسجيل "انخفاض خلال الشهرين الماضيين بعمليات السرقة وغيرها من الجرائم"، عاداً تحقيق ذلك إلى الإسلوب المتبع من قبل الأجهزة الأمنية في الكشف المبكر والوصول إلى الجناة بأوقات قياسية.

وشهد العراق في الأشهر الأخيرة ارتفاع نسب الجرائم، فضلا عن حالات الاغتيالات التي طالت العديد من ناشطي التظاهرات.





من جهتها شرعت القوات الأمنية بحملات مكثفة مكثفة في بغداد والبصرة وميسان ومحافظات عراقية أخرى لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.

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