2020/10/11 | 20:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارا بمنع دخول التوك توك الى مركز البصرة وتحذيرا للمخالفين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارا بمنع دخول التوك توك الى مركز البصرة وتحذيرا للمخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).