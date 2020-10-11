وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية إثر مرض عضال

2020/10/11 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

نعت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، أحد أعضائها القاضي عبود التميمي، مبينة أنه توفي إثر مرض عضال.

وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "تنعى أحد اعضائها المغفور له القاضي عبود التميمي، إذ وافاه الأجل إثر مرض عضال".

وأشارت إلى أنه "كان للفقيد تاريخ مجيد في العمل القضائي حيث شغل منصب رئيس استئناف منطقة بغداد ورئيس هيأة الإشراف القضائي ثم عين في المحكمة الاتحادية العليا بمرسوم جمهوري على وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية برقم (30) لسنة 2005".

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