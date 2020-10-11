الصين تدعو للحوار بين دول الخليج وإيران

2020/10/11 | 20:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت بكين أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا عند لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في تينغشونغ (جنوب غرب الصين)، إلى إنشاء “منصة حوار متعدد الأطراف” لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.وأكد وزيرا خارجية الصين وإيران اللذان التقيا السبت في مدينة تينغشونغ، أنهما متحدان في الدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في […]

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