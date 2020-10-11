القبض على عصابة تتجار بالمخدرات في البصرة

2020/10/11 | 20:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} القت شرطة محافظة البصرة، الاحد، القبض على عصابة تتاجر بالمخدارت في منطقة المهندسين في المحافظة.

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