المرجع النجفي يعزي بـ

2020/10/11 | 20:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} عزى المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي، بوفاة الخطيب الحسيني، السيد جاسم الطويريجاوي فجر اليوم الأحد.

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