"أول كائن ينقرض بسبب البشر".. عالم بريطاني يخلط الأوراق

2020/10/11 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أواخر القرن السابع عشر تسبب البشر في انقراض نوع من الطيور والتي تمكنت من العيش لملايين السنين.

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