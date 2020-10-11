2020/10/11 | 20:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، عن وجود جهات دولية خارجية متواطئة ومتورطة بمقتل مدير الشركة الكورية، مبينة ان التحقيقات ربما ستسوف بناء على تلك الضغوط.وقال عضو لجنة العلاقات رامي السكيني ، ان “كل الادلة تؤكد بان الحادث ليس انتحارا وانما ذات طابع جنائي ومؤكد”.واضاف ان “الحكومة مطالبة بإعلان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة برلمانية تتهم جهات دولية بالتورط في مقتل المدير الكوري المركز الخبري الوطني.

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