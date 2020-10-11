توضيح بشأن ’ضجة تسريبات هيلاري كلنتون’: لا وثائق حتى الآن!

2020/10/11 | 20:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

غصت وسائل الاعلام العربية والعراقية، بمئات الأخبار المنسوبة الى "تسريبات وثائق هيلاري كلينتون"، فيما عمت حالة من الفوضى في محاولة التحقق من حقيقة تلك الأنباء التي انتشرت بشكل واسع.



وكان وزير الخارجية مارك بومبيو قد أعلن في وقت سابق ان الحكومة الاميركية، ستقوم بنشر وثائق مراسلات خاصة بوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

في غضون ذلك، نفت منصة "التقنية من أجل السلام"، وهي منصة متخصصة بالتحقق من الاخبار المزيفة، نفت نشر اي وثائق جديدة، محذرة من حملة تضليل متفشية على صفحات وشاشات العديد من وسائل الإعلام.

وقالت المنصة في ايضاح مقتضب، تابعه "ناس"، (11 تشرين الاول 2020)، أن "هناك حملة تضليل على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم نشر ايميلات جديدة لهيلاري كلينتون، حيث أمر ترمب بنشرها ولكن حتى الآن لم تنشر بصورة رسمية"، ويمكنكم مشاهدة ذلك على الرابط:

https://foia.state.gov/search/results.aspx?collection=Clinton_Email&fbclid=IwAR27wwpoTwPP2KMwK59pOxrBHdkdUsjfuRC6t4IVY1f-zpycKfxfOO_AWEg

وبينت أن "آخر اضافة في الموقع لرسائل كلينتون كان في سنة ٢٠١٩".

في السياق: مراسلات هيلاري كلينتون

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