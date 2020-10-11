2020/10/11 | 20:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بدأ القبارصة الأتراك،اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد، لما يعرف بـ”جمهورية شمال قبرص التركية”، وهي دولة غير معترف بها، إلا من تركيا، على غرار إقليم ناغوروني كارباخ الذي لا يوجد اعتراف دولي باستقلاله سوى من أرمينيا.وكما هو حال الإقليم الانفصالي والجمهورية التي يراها قسم من القبارصة انفصالية أيضاً، توجد دول أخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على “دول” غير معترف بها دولياً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على “دول” غير معترف بها دولياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).