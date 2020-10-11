المحكمة الاتحادية العليا في العراق تنعى أحد اعضائها

2020/10/11 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، العضو فيها، القاضي عبود التميمي.





وقالت الوكالة الرسمية ، في نبأ تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (11 تشرين الأول 2020) أن "المحكمة الاتحادية العليا تنعى أحد أعضائها القاضي عبود التميمي الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال".

المحكمة الاتحادية العليا، هي أعلى محكمة في العراق، وهي هيئة قضائية مستقلة تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأنشئت بقانون وزاري في 2005، وتتكون من 9 قضاة.





اما مهامها فهي ؛ الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.



والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور.



والنظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري.



والنظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية.

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