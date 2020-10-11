الصحة تنفي وجود حظر للتجوال وتؤكد على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

2020/10/11 | 20:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، وجود حظر للتجوال، مؤكدة على أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 تشرين الأول 2020)، ان "وزارة الصحة تدعو المواطنين الى ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتؤكد عدم وجود لحظر التجوال".

وفي وقت سابق، قالت لجنة الصحة النيابية، ان حلول حظر التجوال الجزئي أو الكلي للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره لا تنفع، حتى مع قدوم موجة وبائية جديدة، مؤكدة ان الحل الأمثل هو الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وذكر عضو اللجنة، حسن خلاطي، أمس السبت، إن "حظر التجوال الجزئي أو الكلي لا يمثلان حلولا مؤثرة بعد تفشي فيروس كورونا، وحتى مع قدوم موجة وبائية جديدة".

وأضاف خلاطي، أن "الحل الأمثل للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره هو الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي"، لافتا إلى أن "حلول الحظر لا تنفع".

وتابع، أنه "ليس من الصحيح اتباع إجراءات تضيق على المواطنين وعلى القوات الأمنية"، مبينا أن "المؤشرات في العراق جيدة ولم يتم تسجيل إصابات كبيرة في الآونة الأخيرة".

كما وأكدت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن قرار إعادة حظر التجوال سيناقش مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينة أن ازدياد الإصابات بفيروس كورونا يمثل مؤشرا خطرا.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، إن "قرار الحظر ستتم مناقشته في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مضيفا أن "الموقف الوبائي في تغير، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد، لاسيما وأن يوم الخميس الماضي قد سجل أعلى معدل في الإصابات منذ بدء الجائحة".

ولفت إلى أن "ازدياد أعداد الإصابات في دول الجوار يمثل إنذارا خطرا يستوجب وجود إجراءات وقائية إضافية من قبل الحكومة العراقية، والجهات المعنية، ومن قبل المواطنين"، مشيرا إلى أن "انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملا مساعدا على انتقال الفيروس، ولاسيما داخل الأماكن المغلقة".

وأضاف الجميلي، أن "استمرار عدم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الصحية الصحيحة ولاسيما ما يخص التجمعات الاجتماعية والعشائرية والدينية يعد عاملا مساعدا على انتشار الفيروس"، مؤكدا أن "اللجنة الاستشارية العليا ستعقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع، وترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لغرض اتخاذ إجراءات احترازية في الفترة القادمة".

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