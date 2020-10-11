بريطانيا تسجل 65 وفاة و12872 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/11 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل

12872 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم

الأحد، نزولا من 15166 حالة أمس، 65 وفاة.

وتشهد بريطانيا، التي سجلت واحدا من

أعلى معدلات الوفيات بفيروس كورونا في

أوروبا، ار

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