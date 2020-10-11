لأول مرة.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تتخطى الـ13 ألفا

2020/10/11 | 20:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم

الأحد عن رصد 13634 إصابة جديدة بالوباء،

ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة

لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة

انتشار الفيروس التاجي في

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