2020/10/11 | 20:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكيل اعماله الايراني بهروز: بشار رسن مرتبط بعقد مع بيرسبوليس ولن يتحرك لاي فريق آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/11 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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