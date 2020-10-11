الشعوب الأكثر استهلاكاً للقهوة

2020/10/11 | 20:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..القهوة بمختلف طرق تحضيرها، تعتبر واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا في مختلف دول العالم، ومن المتوقع أن تصبح أكثر استهلاكا من الشاي أيضا، وهي ثاني أكثر السلع تداولا، بعد النفط، بحسب ما ذكرته صحيفة “لو باريسيان” في تقرير سابق لها.وفي فرنسا، واثناء تفشي فيروس كورونا، ورواج فكرة العمل من المنزل، تبعا لقواعد الحجر […]

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