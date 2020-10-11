انكلتزا تهزم بلجيكا وتتصدر فرق المجموعة الثانية بإمم اوروبا

2020/10/11 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق منتخب انكلترا اليوم الاحد (11 تشرين الاول 2020)الفوز على بلجيكا 2-1 ، في لقاء جمع المنتخبين على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة لندن، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية.

وجاء هدف التقدم لبلجيكا فى الدقيقة 16 عبر النجم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان من ركلة جزاء،فيما حقق الفريق الانكليزي التعادل في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ايضا سجل منها ماركوس راشفورد لينتهي الشوط الاول 1-1.

وفي الشوط الثاني تقدم الانكليز في الدقيقة 65 بالهدف الثاني جاء بواسطة ماسون مونت، ليضغط الفريق البلجيكي من اجل التعادل وزادت فرصه على المرمى الانكليزي، لكن النتيجة استمرت حتى نهاية اللقاء وفوز انكلترى 2-1.

وبهذا الفوز تصدر الفريق الانكليزي فرق المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند النقطة 6 والمركز الثاني، والدنمارك بنقطة، وايلندا بدون نقاط والمركز الاخير.

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