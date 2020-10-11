6 لاعبين ’’خط أحمر’’ وغير قابلين للبيع في ريال مدريد

2020/10/11 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

حددت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من ريال مدريد، قائمة مكونة من ستة لاعبين ، غير قابلين للمس في النادي الملكي في الفترة الحالية.

و كان الريال ينوي الاستماع لعروض رحيل حفنة من اللاعبين في الصيف الماضي، لكنه في نفس الوقت اعتبر ستة لاعبين غير قابلين للبيع مهما بلغت قيمة العروض التي قد تصل للحصول على بطاقتهم.

على رأس هؤلاء اللاعبين ، نجم الوسط الأوروجواياني فيدي فالفيردي الذي يعتبر من أبرز أعمدة الفريق المستقبلية، حيث يقدم مستويات مميزة و لديه المجال لتطور أكبر في مسيرته الكروية.

وحاول بايرن ميونخ الألماني استقطاب فالفيردي لكن محاولته باءت بالفشل مع العلم أن الريال يحفظ لاعبه بشرط جزائي تتراوح قيمته بين 300 و 400 مليون يورو، ما يعطي قوة للنادي الملكي في الحفاظ على مستقبل اللاعب وعدم فقدانه بشكل مفاجئ مثلما حدث مع الجار أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه توماس بارتي لأرسنال الإنجليزي نظير 50 مليون يورو.

أما البرازيلي فينيسيوس جونيور فهو لاعب آخر في قائمة اللاعبين غير قابلين للبيع في مدريد، و يظهر اللاعب بحلة مميزة ويسير في اتجاه كونه لاعباً أساسياً في الفريق الأول مع زين الدين زيدان، وسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لجلبه في صيف 2019 دون جدوى.

و تعرف القائمة أيضاً تواجد ماركو أسينسيو و مارتن أوديجارد حيث حاول ليفربول ومانشستر يونايتد على الترتيب ضمهما و لكن الريال رفض واعتبرهما غير قابلين للمس.

و ينتمي البرازيلي الشاب رودريجو جويس إلى هذه القائمة رفقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعتبر من أعمدة الفريق الرئيسية في السنوات القادمة.

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