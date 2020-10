مدرب الكهرباء عباس عطية: فترة الإعداد غير كافية ولا تتناسب مع حجمالتوقف الطويل

2020/10/11 | 21:00 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ميثم الحسني أبدى عباس عطية، مدرب الكهرباء، استياءه من قِصر مدة الإعداد التي حددتها الهيئة التطبيعية، قبل انطلاق منافسات الدوري العراقي.وقال عطية، في تصريح صحفي: المدة ضيقة ولا تتناسب مع حجم التوقف الطويل، جراء المظاهرات وجائحة كورونا“.وأضاف: “ستعاني الأندية كثيرا في الجولات الأولى، لاسيما أن غالبية المحترفين لم يصلوا حتى الآن،

