الصحة العراقية: تسجيل 2206 إصابات جديدة بفيروس كورونا و3827 حالات شفاء و62 وفاة

2020/10/11 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لليوم الثاني على التوالي، سجلت وزارة الصحة العراقية انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة تسجيل ألفين ومئتين وست حالات جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات الكلي الى أكثر من أربع مئة ألف إصابة في عموم العراق.

كما سجلت الوزارة ثلاثة آلاف وثمان مئة وسبع وعشرين حالة شفاء، ليصل العدد الكلي الى أكثر من ثلاث مئة وستة وثلاثين ألف حالة.

كما سجلت الوزارة اثنتين وستين حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى تسعة آلاف وثمان مئة واثنتين وخمسين حالة.

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