2020/10/11 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ اعتادت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز ، مشاركتها جمهورها من آن لآخر ، مقاطع فيديو أو صوراً تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.ونشرت عبد العزيز ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، مقطع فيديو كوميدي مع زوجها ، ولاقى تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيها ، وظهر العوضي وهو يعانق زوجته ويضغط على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشعلان إنستغرام بهذا الفيديو) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشعلان إنستغرام بهذا الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).