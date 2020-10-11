تسرب غاز واحتراق انبوبي نفط في بغداد

2020/10/11 | 21:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر امني، يوم الاحد، بحدوث تسرب غاز واحتراق انبوبي نفط في احدى مناطق العاصمة بغداد.

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