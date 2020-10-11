وفاة أحد قضاة المحكمة الاتحادية في العراق

2020/10/11 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مقربون من عائلة عضو المحكمة الاتحادية العراقية القاضي عبود التميمي، الأحد، وفاة القاضي عن عمر 94 عاما، فيما قالت وسائل إعلام محلية عراقية إن التميمي توفي بعد "مرض عضال".

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