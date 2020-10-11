التعليم تنفي أنباء ’الانقلاب الرياضي’ في نادي الطلبة

2020/10/11 | 21:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، ما وُصف بـ"الإنقلاب الرياضي" في نادي الطلبة، عقب تداول أنباء عن موافقة الوزير تشكيل فريق آخر باسم "الجامعة". وعلقت الوزارة في منشور رسمي، تابعه "ناس" (11 تشرين الأول 2020) على صورة لأحد ’البوستات’، الذي تضمن ذلك، بأنه "خبر مزيف".

ونشرت صفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مفاده أن "وزير التعليم العالي منح الضوء الأخضر للمدرب سامر سعيد لتأسيس نادي "الجامعة" تمهيداً لدعمه وجعله مرتبط بالوزارة بعيداً عن نادي الطلبة".

وأشارت تلك الصفحات إلى أن "المدرب سامر صعيد في صدد تجميع اللاعبين والبدء في التدريبات للمشاركة في دوري الدرجة الاولى، وهذا ما يؤكد أنه انقلاب وشيك من الوزارة على إدارة نادي الطلبة".

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