انكلترا تتخطى بلجيكا بصعوبة في دوري الامم الاوروبية

2020/10/11 | 21:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

قلب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2-1 على نظيره البلجيكي اليوم الأحد بإستاد ويمبلي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول من بطولة دوري أمم أوروبا.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى سبع نقاط ليتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره البلجيكي الذي تراجع للمركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 حيث بادر المنتخب البلجيكي (الشياطين الحمر) بالتقدم بهدف سجله روميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وتعادل ماركوس راشفورد للمنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة) بهدف من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل ماسون مونت هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 65 ليعرقل المنتخب الإنجليزي الانطلاقة الناجحة في النسخة الحالية من دوري أمم أوروبا حيث مني المنتخب البلجيكي اليوم بالهزيمة الأولى له في البطولة بعدما استهل مسيرته في هذه النسخة بانتصارين متتاليين.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا قبل أكثر من عامين في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا عندما فازت بلجيكا 2-0 ليكون فوز المنتخب الإنجليزي اليوم بمثابة الثأر.



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