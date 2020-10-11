ديالى تحسم مصير سيطرة كهريزة مع كردستان وتؤكد: اعطاء استثناء لناحيتين فقط

2020/10/11 | 21:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن حسم مصير سيطرة كهريزة مع اقليم كردستان بعد مرور اسبوعين على قرار المنع الشامل لدخول البضائع.

وقال مدير ناحية قره تبه( 110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مؤتمر امني موسع عقد في قره تبه بحضور قائد عمليات ديالى والتشكيلات الامنية ومسؤولي وحدات ادارية متعددة لبحث ملف اغلاق سيطرة كهريزة بين ديالى وكردستان امام دخول الشاحنات وحتى مركبات المسافرين”.

واضاف، ان “قراراغلاق السيطرة والذي تم لاسبوعين جاء بسبب دخول بضائع ومواد مستوردة غير مكمركة وغير خاضعة للفحوصات المختبرية لافتا الى انه القرار تضررت منه ناحيتي قره تبه وجبارة بشكل كبير لانها تعتمد على المواد القادمة من كردستان بالاضافة الى انتقال الاهالي بين القرى والمناطق مؤكدا بانه جرى الاتفاق على دخول محدود للمواد الغذائية للناحتين وانتقال بقية الشاحنات الى السيطرة المركزية في خانقين من اجل ادخال كل الشاحنات بعد تدقيق اولياتها وفق الاطار الرسمي”./انتهى 25 ف

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