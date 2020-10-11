الصحة النيابية تعلق بشأن انخفاض عدد الاصابات بـ كورونا وتستبعد ظهور موجة ثانية لأسباب

2020/10/11 | 21:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا يعد مؤشرا جيدا، مستبعدة وجود موجة ثانية لكورونا لأسباب عديدة.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (11 تشرين الاول 2020) إن "انخفاض عدد الإصابات يعد مؤشرا إيجابيا كبيرا، لكن قد لا نعتمد على تلك الأرقام، بل نعول على حالة التوازن منذ شهرين بين الإصابات والشفاء، الذي يعطينا مخرجات جيدة، وسيطرة للمؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات".

وأضاف، أن "العراق مايزال إلى الآن ضمن الموجة الأولى ولديه خط بياني ابتداء من عدد الإصابات بالعشرات ومن ثم المئات وبعدها الآلاف، لكن بخط أفقي، ولم نرجع للحالة الصفرية أو بالعشرات، لذلك نحن في المرحلة الثالثة من الموجة الأولى".

واستبعد أن "تكون هنالك موجة ثانية، بسبب أن العراق ليس كباقي الدول"، لافتا الى إن "العراق تحدث فيه متغيرات من ضمنها الزيارة الأربعينية، حيث مضى أكثر من ثلاثة أسابيع وبالرغم ذلك نسجل حالات إصابات أقل، وشفاء أكبر".

وأشار إلى أن "المتغير الأول لم يترك سلبيات، أما المتغير الثاني فهو قضية الموسم الشتائي، ولكن طالما نحن في الخط التصاعدي الأول، لن تكون هناك متغيرات كبيرة في أعداد الإصابات بالوباء".

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