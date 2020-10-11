غيفارية تندوف و سياسة الرباط - المهدي بوتمزين

#المهدي_بوتمزين يستمر السجال بين الأطراف المعنية مباشرة أو جانبيا حول قضية الصحراء , حيث بادرت بعضها في الاَونة الأخيرة إلى القيام بتحركات سياسية جديدة , منها الإعلان عن تأسيس هيئات للدفاع عن قضيتها من وجهة نظرها .
في هذا السياق نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي داعيا الأطراف الرئيسية إلى مائدة مستديرة لمقاربة الموضوع و إيجاد تسوية سياسية موضوعية و مقبولة تحت إشراف المنتظم الدولي .بالتزامن مع ......
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