غيفارية تندوف و سياسة الرباط - المهدي بوتمزين

2020/10/11 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المهدي_بوتمزين يستمر السجال بين الأطراف المعنية مباشرة أو جانبيا حول قضية الصحراء , حيث بادرت بعضها في الاَونة الأخيرة إلى القيام بتحركات سياسية جديدة , منها الإعلان عن تأسيس هيئات للدفاع عن قضيتها من وجهة نظرها .



في هذا السياق نشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي داعيا الأطراف الرئيسية إلى مائدة مستديرة لمقاربة الموضوع و إيجاد تسوية سياسية موضوعية و مقبولة تحت إشراف المنتظم الدولي .بالتزامن مع ......





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