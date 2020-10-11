العراق والبنك الاحتياطي الفيديرالي الامريكي : الدبلوماسية الاقتصادية والارادة الاممية - مظهر محمد صالح

2020/10/11 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح العراق والبنك الاحتياطي الفيديرالي الامريكي : الدبلوماسية الاقتصادية والارادة الاممية١-;-العراق والارادة الدوليةاولاً،لم يخرج العراق عن دائرة فرض شروط المنتصر في حرب الخليج الثانية التي قادت الى تغيير النظام السياسي السابق في العراق والقبول بقرار مجلس الامن ١-;-٤-;-٨-;-٣-;- في مايس ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-/الذي اسس في واحدة من فقراته لصندوق تنمية العراق ......





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