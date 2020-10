الاندية الرياضية تختار علي الحارثي رئيسا لمجلس أندية العراق

2020/10/11 | 21:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس اندية العراق عن مجلس ادارته الجديدة وتم اختيار علي الحارثي رئيسا جاء ذلك في بيان رسمي تسلمت وكالة SPORT NOW نسخة منه وجاء نصه: نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها أنديتنا وبغية تفعيل دور مجلس اندية العراق لكي يأخذ مكانه الصحيح في الدفاع عن حقوق الأندية و بغية ممارسة مجلس اندية العراق دوره

