2020/10/11 | 21:17 - المصدر: عين العراق

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بغداد ترسل 320 مليار دينار إلى إقليم كردستان اليوم

بغداد/ ..أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه سابقاً لتوزيع رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة، أحمد حاجي رشيد إن الحكومة العراقية أرسلت هذا المبلغ اليوم الأحد إلى إقليم كردستان.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل لرووداو إن وزارة المالية أكملت كل استعداداتها لتوزيع الرواتب مع وصول 320 مليار دينار من بغداد.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قد اتفقتا في وقت سابق على تمويل الإقليم بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول، وتوحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق

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