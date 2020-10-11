2020/10/11 | 21:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة ناسفة تستهدف رتل للتحالف الدولي بين المثنى و الديوانية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة ناسفة تستهدف رتل للتحالف الدولي بين المثنى و الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).