الاتحادية تنعى احد اعضائها

2020/10/11 | 21:17 - المصدر: السومرية نيوز

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نعت المحكمة الاتحادية، الاحد، احد اعضائها الذي توفي اثر مرض عضال.

وقالت المحكمة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "ننعى احد الاعضاء المغفور له القاضي عبود التميمي، الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال".

واضاف "كان للفقيد تاريخ مجيد في العمل القضائي حيث اشغل منصب رئيس استئناف منطقة بغداد ورئيس هيأة الاشراف القضائي ثم عين في المحكمة الاتحادية العليا بمرسوم جمهوري وفق قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اصدرته السلطة الوطنية برقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥".

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