في يوم الفتاة العالمي، لا زالت حوالي 1305 فتاة ايزيدية مفقودة

2020/10/11 | 21:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – ذياب غانم بعد ارتكابه جرائم لا إنسانية في بلدة شنكال الواقعة في شمال غرب العراق، لجأ تنظيم داعش الى مد اياديه على الفتيات الايزيديات ليستخدمهن كسبايا في القرن الواحد والعشرين.وخطف تنظيم داعش الارهابي 6417 ايزيدي/ة منهم 3548 انثى ومن مختلف الاعمار، نجت منهن 1202 بالإضافة الى جانب 1041 طفلة فيما بقت حوالي …

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