انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي سنجار الرياضي

2020/10/11 | 21:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

انتخبت الهيئة العامة لنادي سنجار الرياضي، هيئة ادارية تقود مسيرة العمل لدورة انتخابية جديدة لمدة اربع سنوات بحضور 69 عضوا من اصل 117 يمثلون الهيئة العامة للنادي المعتمد رسميا لدى وزارة الشباب والرياضة.

وجرت وقائع المؤتمر الإنتخابي بحضور ممثل الوزارة بسام علي وعدد من الخبراء ولجنة الانتخابات الرسمية من مديرية شباب ورياضة نينوى وممثلية اللجنة الأولمبية فرع نينوى وممثل قانوني واخر عن منظمات المجتمع المدني.

واسفرت الانتخابات عن فوز محمد إلياس عرب بمنصب رئيس النادي وخليل ابراهيم عبودي نائبا للرئيس وعبد السلام مصطفى امينا للسر وعيدو خلف امينا ماليا، فيما فاز بمنصب العضوية كل من نواف علي عبدي ونشوان ابراهيم داود ولقمان اسماعيل علي وخالد ابراهيم محمد وصباح الياس قاسم وخلف بركات حجي.



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