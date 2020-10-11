نائب: قانون الانتخابات سيمرر بغض النظر عن جزئياته

2020/10/11 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون في البرلمان، رامي السكيني، اليوم الأحد، إن تحالفه مع الدوائر الانتخابية المتعددة أيا كان شكلها الذي تتفق عليه باقي الكتل،

وذكر رامي السكيني، في تصريحات صحفية، ان "القوى السياسية التي انسحبت (من جلسة السبت) او التي لا تميل نحو الدوائر المتعددة، تخشى من ان لا يكون لها تمثيل في الانتخابات القادمة".

واكدت هيأة رئاسة البرلمان بأن الجلسة التي عقدت امس السبت، ستبقى مستمرة إلى حين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدائرة الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب.

وصوت مجلس النواب على مقترح من اللجنة القانونية والذي ينص: "تتوزع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوي لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة".

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